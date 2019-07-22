Правительство одобрило распространение антитабачного закона на электронные сигареты и кальян

Ожидается, что законопроект вступит в силу осенью. Фото: pixabay

Ожидается, что законопроект вступит в силу осенью. Фото: pixabay

Российское правительство одобрило законопроект, направленный на охрану здоровья граждан от последствий использования электронных сигарет и аналогичных устройств.

Законопроект предлагает распространить положения антитабачного закона на электронные сигареты, в том числе и кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений.

Власти считают, что есть необходимость в усилении административной ответственности ИП и юридических лиц за неисполнение обязанностей по контролю над соблюдением данного законодательства.

Правительство уже начало разрабатывать соответствующие поправки. В частности, работодатели будут обязаны выделить для работников специально отведенные места для курения сигарет и вейпов. Нарушителей будут штрафовать. Ожидается, что законопроект вступит в силу осенью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в российские аэропорты могут вернуть курилки.