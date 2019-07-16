В российские аэропорты могут вернуть курилки

16 июля законопроект был принят большинством голосов в первом чтении на пленарном заседании. Фото: pixabay

16 июля законопроект был принят большинством голосов в первом чтении на пленарном заседании. Фото: pixabay

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила на первом чтении законопроект о возвращении мест для курения в здания аэропортов.

Законопроект, допускавший курение в специально отведенных местах в зданиях аэропорта, внесен в Госдуму в конце 2017 года депутатом от «Единой России» Сергеем Боярским. В феврале 2018 года автор отредактировал законопроект по рекомендации профильного думского комитета по охране здоровья. После чего, комитет по транспорту и строительству, являющийся соисполнителем по законопроекту, рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

Против данного законопроекта выступил Минздрав, по мнению которого, возвращение мест для курения в здания аэропортов будет способствовать увеличению количества курильщиков. 16 июля законопроект был принят большинством голосов в первом чтении на пленарном заседании.

Напомним, что курение в общественных местах было запрещено в стране в 2013 году «антитабачным» законом.

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