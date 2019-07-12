В Госдуме предлагают увеличить срок льготного погашения штрафов на 10 дней

Группа депутатов предложила увеличить срок оплаты штрафов ГИБДД с 50-процентной скидкой.

Напомним, что на данный момент автомобилисты могут оплатить административный штраф за большинство нарушений правил в размере половины суммы в течение 20 дней со дня вынесения постановления, сообщает ТАСС.

Один из авторов нового законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в некоторых случаях 20-дневного срока недостаточно для оплаты административного штрафа. Например, когда на почте случаются задержки и сбои в работе. По этой причине ЛДПР предлагает увеличить срок льготного погашения штрафа до тридцати дней.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто. Законопроект предлагает упразднить штраф за управление машиной со стеклами с пониженным светопропусканием, которые не соответствует требованиям безопасности.