В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей. Документ предлагает упразднить штраф за управление машиной со стеклами с пониженным светопропусканием, которые не соответствует требованиям безопасности. Сейчас за такое нарушение водителю грозит административная ответственность в виде штрафа в 500 рублей.

Авторы инициативы полагают, что тонировка помогает водителям защититься от попадания прямых солнечных лучей и света фар, комфортнее себя чувствовать и экономить деньги, уменьшая нагрузку на кондиционер летом.

Также парламентарии уверены, что стекла, соответствующие требованиям ГОСТа не гарантируют 100% защиту от штрафа, так как приборы для замера проницаемости зависят от внешних условий и имеют погрешности в работе.

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