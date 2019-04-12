Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев утвердил нормы тюнинга автомобилей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Теперь любителям тюнинговать свой автомобиль придется идти за разрешением в Госавтоинспекцию. Для этого владелец машины должен получить заключение технической экспертизы, которое выдается испытательной лабораторией.

После тюнинга «обновленное» транспортное средство нужно снова привезти в Госавтоинспекцию для показа. Там владельцу авто выдадут свидетельство, в котором будет зафиксированы законные основания изменений, внесенных владельцем в конструкцию машины.

Не исключается вариант, что в изменениях автовладельцу могут и отказать. Например, если в ходе изменений будет уничтожен идентификационный номер, увеличена разрешенная максимальная масса, заменен кузов, кабина или шасси частями, которые не предусмотрены маркой автомобиля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в ГИББД перестанут менять ПДД: на изменение правил дорожного движения в России вводится временный мораторий.