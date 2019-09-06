Сборная России одержала победу над Шотландией в Глазго

Матч в отборе на Евро-2020 между сборными России и Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.
Сборная Шотландии открыла счет уже на 10-й минуте матча — мяч забил полузащитник Джон Макгинн. Россияне сравнили счет во втором тайме, когда Дзюба забил первый для россиян гол на 40-й минуте. Третий гол во встрече был забит Жирковым на 59-й минуте.
В шестом туре сборная России примет команду Казахстана в Калининграде 9 сентября . Шотландцы примут Бельгию.
Ранее GazetaSPb сообщала, что Сборная России опережает Шотландию в отборе на Евро-2020.