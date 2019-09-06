Сборная России опережает Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная России опережает Шотландию в отборе на Евро-2020
Жирков забил второй мяч с передачи Головина. Фото: "Зенит"

В матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020 в Глазго между сборными России и Шотландии наши вышли вперед.

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков забил второй мяч россиян с передачи Александра Головина на 59-й минуте. Первый мяч забил нападающий «Зенита» Артем Дзюба на 40-1 минуте.

Мяч хозяев забил полузащитник сборной Шотландии Джон Макгин на 11-й минуте. Игра началась в 21:45 по мск на стадионе «Хэмпдэн Парк».

Ранее GazetaSPb сообщала, что сборная России назвала состав на игру с шотландцами.

Вокруг ворот выстроятся Кудряшов, Джикия, Семенов и Фернандес. В стартовый состав вошел Жирков на линии полузащиты, и, кроме него, Ионов, Зобнин и Оздоев. Полузащитник Головин выступит на более атакующей позиции. Главный тренер команды Черчесов решил выпустить только Артема Дзюбу в нападении.

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