Аэродром Жуковский установит приборы для отпугивания птиц

Аэродром Жуковский установит приборы для отпугивания птиц
Фотография самолета, упавшего в Жуковском. Фото: vk.com/ugorodok

Владелец аэродрома заказал 11 специальных приборов для отпугивания птиц. Их общая стоимость оценивается в 1,2 миллион рублей.

Оператор взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жуковский разместил заявку на поставку специализированного оборудования для отпугивания птиц на портале госзакупок.

Заказчик заинтересован в приобретении трех биоакустических установок Bird Gard Super Pro, одного блока управления к ним, а также есть отпугивателей «Зеркальный шар». Общая стоимость перечисленного составляет 1,2 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Подмосковье с кукурузного поля вывезли все части экстренно севшего самолета A321. На борту самолета находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Некоторые пассажиры получили легкие травмы, обошлось без жертв. Позже летчикам присвоили звания Героев России, а бортпроводников наградили Орденами Мужества.

аэродром жуковский оборуование подмосковье
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде жертвой медведя стала пожилая американка
Telegram позволил пользователям скрывать номер своего телефона
Составлен топ самых продаваемых смартфонов в мире за полгода
Аэродром Жуковский установит приборы для отпугивания птиц
В Царском Селе состоится семейный праздник «Яблочный полдень»
Среди погибших на судне в Калифорнии могла быть москвичка
Билан решил сменить имидж и перекрасил волосы
Названы самые ужасные поступки в «Игре престолов»