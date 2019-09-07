Робертсон назвал поражение от сборной России одним из самых обидных

До игры главный тренер шотландской команды уверял, что считает соперника достаточно сильным и опасным.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Своим мнением он поделился после проигрыша сборной Шотландии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Капитан Эндрэ Робертсон заявил, что с этим событием довольно сложно смириться.

Он напомнил, что многое стояло на кону, поэтому в поражение поверить сложно. У сборной был шанс догнать Россию, набрать очки, но сейчас отставание стало очевидным. «Возникло ощущение, что этот мяч испугал нас, я никогда такого не видел»,

— объяснил он.

Роберсон отметил, что его многое разозлило – не только игра партнеров, но также и собственная.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Сборная России одержала победу над Шотландией в Глазго. Сборная Шотландии открыла счет уже на 10-й минуте матча — мяч забил полузащитник Джон Макгинн. Россияне сравнили счет во втором тайме, когда Дзюба забил первый для россиян гол на 40-й минуте. Третий гол во встрече был забит Жирковым на 59-й минуте.