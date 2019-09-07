В Ленобласти молодые люди ограбили «Дикси»

Шесть человек взяли все, что хотели, и скрылись с места преступления. Охранник магазина успел заполнить номер машины.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Обо всем сообщили 47news в правоохранительных органах. Все случилось в Кингисеппском районе Ленинградской области в магазине «Дикси» на Крикковском шоссе. Два разбойника и четыре разбойницы пришли туда, чтобы похитить некоторые товары. Охранник пытался их остановить, но молодые люди распылили ему в лицо газ из баллончика. Несмотря на это, мужчина смог запомнить номера машин – благодаря этому сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступников. Пятеро из них являются жителями Всеволожска и еще один – станции Ириновка.

Полицейские занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Кингисеппе у пенсионера похитили 150 тысяч рублей и 100 евро. Двое неизвестных, воспользовавшись беспомощным состоянием 80-летнего пенсионера, проникли в его квартиру.