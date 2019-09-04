В Кингисеппе у пенсионера похитили 150 тысяч рублей и 100 евро

В Кингисеппе у пенсионера похитили 150 тысяч рублей и 100 евро
В Ленобласти разыскивают неизвестных, ограбивших пожилого мужчину. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Кингисеппского района Ленобласти разыскивают неизвестных, ограбивших пожилого мужчину.

Как сообщает региональное ГУ МВД в GazetaSPb, 3 сентября в полицию Кингисеппского района обратился гражданин 1965 года рождения и рассказал об инциденте, произошедшем в этот же день в 13:00.

По словам обратившегося, двое неизвестных, воспользовавшись беспомощным состоянием 80-летнего пенсионера, проникли в его квартиру, находящуюся в доме 10 по улице Октябрьской в Кингисеппе, где похитили 150 тысяч рублей и 100 евро.

Правоохранители разыскивают злоумышленников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее GazetaSPb сообщала, что пенсионерка купила БАДы под видом лекарств за 150 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов Приморского района расследуют мошенничество в отношении 81-летней петербурженки.

грабеж кингисепп криминал ленобласть пенсионер происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По три города Австралии и Канады попали в топ-10 по уровню жизни
Эксперты Роскачества рассказали, что не следует давать школьнику на завтрак
Речка Красненькая стала «радужной»
Фура с коровой застряла под мостом на Боровой улице
Мигранта наказали за нападение на водителя поливальной машины на Чкаловском
Самую большую в мире надувную лодку создали в Петербурге
Боярский посвятил новую песню Петербургу
В Минэкономразвития РФ допустили переход на четырехдневную рабочую неделю