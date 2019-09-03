Пенсионерка купила БАДы под видом лекарств за 150 тысяч рублей

Пенсионерка купила БАДы под видом лекарств за 150 тысяч рублей
Полиция расследует мошенничество в отношении 81-летней петербурженки. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Сотрудники правоохранительных органов Приморского района расследуют мошенничество в отношении 81-летней петербурженки.

По данным, поступившим в GazetaSPb, неизвестные позвонили пожилой петербурженке 1938 года рождения на городской телефон и, представившись врачами одного из медучреждений, сообщили о негативных результатах ранее сданных анализов. По их словам, женщине необходимо было срочно начать медикаментозное лечение сердечного заболевания.

Доверчивая женщина передала 152 тысячи рублей курьеру, приехавшему к ней с препаратами домой на улицу Камышовую, 26.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Московском районе 18 пенсионеров стали жертвами двух мошенников. од видом работников государственной организации они предлагали пенсионерам компенсацию за перерасчет пенсии.

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Пенсионерка купила БАДы под видом лекарств за 150 тысяч рублей
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