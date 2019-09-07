Еще одна юная россиянка погибла в бассейне – на этот раз на Кипре

Малышку обнаружили в воде без сознания.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем сообщает газета Phileleftheros. Все случилось на Кипре с трехлетней россиянкой. Тело ребенка нашли дома в бассейне – на тот момент малышка уже была без сознания. Ей вызвали карету скорой помощи, но врачи не смогли спасти жизнь юной россиянке. Как так вышло и что именно произошло – не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов уже в курсе инцидента и разбираются в обстоятельствах дела.

Напоминаем, что не одна россиянка погибла во время отдыха в этом году. Сразу несколько девочек госпитализировали после посещения бассейна или аквапарка.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что еще одна маленькая россиянка погибла в бассейне на турецком курорте. Девочка купалась в бассейне, поскользнулась на горке, ударилась головой и захлебнулась. За ней приехала карета скорой помощи, врачи забирали россиянку еще живой, но, увы, им не удалось спасти ее.