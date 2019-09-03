Еще одна маленькая россиянка погибла в бассейне на турецком курорте

Малышка ударилась головой о горку и захлебнулась. Это третий подобный случай.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем рассказали СМИ, ссылаясь на пресс-атташе российского посольства в Турции Ирину Касимову.

Все случилось в отеле Maya World Beach, в котором отдыхала семья из России с шестилетним ребенком. Девочка купалась в бассейне, поскользнулась на горке, ударилась головой и захлебнулась. За ней приехала карета скорой помощи, врачи забирали россиянку еще живой, но, увы, им не удалось спасти ее.

Напоминаем, что первой жертвой турецких курортов стала 12-летняя петербурженка, руку которой засосало в трубу бассейна. Ребенок пробыл 10 дней в коме, а затем скончался. После этого СМИ сообщили о смерти студентки, которая впала в кому после посещения аквапарка.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге состоялась церемония прощания с погибшей в Турции девочкой.