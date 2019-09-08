В США зафиксирован пятый случай смерти от курения вейпа

В США зафиксирован пятый случай смерти от курения вейпа
Массовые заболевания, вызванные курением вейпов, начали фиксировать в конце июня. Фото: pixabay

Смерти от легочных заболеваний, вызванных курением электронной сигареты, зафиксированы в штатах Иллинойс, Индиана, Миннесота, Калифорния и Орегон.

Согласно данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, размещенным на сайте организации, на территории Штатов зарегистрировано уже более пяти случаев летальных исходов от болезней легких, вызванных курением вейпа.

Первый смертельный случай, который врачи связали с курением электронных сигарет, был подтвержден в середине августа в штате Иллинойс. С того момента от подобных заболеваний скончались еще четыре американца в штатах Индиана, Миннесота, Калифорния и Орегон.

Сейчас в стране зарегистрировано более 450 легочных заболеваний, которые могут быть связаны с курением электронных сигарет. Массовые заболевания, вызванные курением вейпов, начали фиксировать в конце июня.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в США от электронной сигареты скончался третий человек.

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