На 134-й УИК военных перепутали с нарушителями

Военнослужащих Академии тыла и транспорта интернет-пользователи сочли «моряками», не имеющими избирательного права.

Информация о противоправных действиях «моряков», как стало известно GazetaSPb, была опубликована в Интернете, в 8:42, в группе «Вконтакте», посвященной Василеостровскому району. Однако, как выяснилось, горожане приняли за «моряков» служащх Военной академии тыла и траснпорта. Они зарегистрированы в Петербурге и, исходя из установленного регламента голосования, имеют право отдать свой голос за выбранного кандидата.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге начались выборы губернатора и депутатов муниципальных округов. Жителям города предстоит выбрать из трех кандидатов на пост градоначальника и полутора тысяч претендующих на место в муниципальных образованиях.