В двух СИЗО Санкт-Петербурга открыли избирательные участки

Из 1944 участков 46 расположены по месту пребывания — в больницах и на вокзалах.

Миненко назвал число избирательных участков в Санкт-Петербурге — всего их 1944, причем проголосовать смогут даже в двух СИЗО.

Глава СПБИК Виктор Миненко заявил 8 сентября, что 46 участков из общего числа открыли по месту пребывания. Голосовать можно в больницах Санкт-Петербурга, следственных изоляторах, аэропорту Пулково и двух вокзалах — Ладожском и Московском.

Нахождение под арестом не лишает заключенных права голоса. Кроме этого, сотрудники СИЗО Санкт-Петербурга тоже могли бы проголосовать в перерыве на смене, если написали соответствующее заявление.

Сегодня в Петербурге собираются выбрать губернатора а также около 1,5 тысяч муниципальных депутатов в 110 округах из 111 (в Автово в этом году не выбирают).

Ранее GazetaSPB сообщила, что петербуржцев предупредили об информационных вбросах в день выборов.