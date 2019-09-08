Петербуржцев предупредили о возможных информационных вбросах

Петербуржцев предупредили о возможных информационных вбросах
В настоящее время сообщения о нападениях на избирательных участках не соответствуют действительности. Фото: Видеотрансляция процедур голосования и подсчета голосов избирателей

Представитель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко сообщил, что в Сети публикуется ложная информация о том, что на участках совершаются нападения.

По словам чиновника, новости об избиениях или о том, что кого-то облили зеленкой не соответствуют действительности. В полиции оказалось уже несколько заявлений о мнимых инцидентах во время выборов. На данный момент вся информация о происходящем на избирательных участках тщательно проверяется.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb освещала проходящие в Петербурге выборы губернатора и муниципальных депутатов. В городе работают более двух тысяч избирательных пунктов. С 8:00 до 20:00 каждый желающий может сделать свой выбор в пользу любого из представленных кандидатов. Голосование проводится по месту регистрации, также есть возможность сделать это в Москве, Ленинградской и Псковской областях.

выборы в петербурге
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