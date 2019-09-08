Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Российский президент Владимир Путин проголосовал на участке №2151 в Российской академии наук.

Глава государства проголосовал на выборах в Московскую городскую думу седьмого созыва в Единый день голосований 8 сентября. По словам российского лидера, кандидат, за которого он отдал свой голос, не знаком ему лично. Однако он надеется, что этот кандидат является хорошим человеком. Президент добавил, что не имеет значения, сколько будет кандидатов на выборах, главное — качество их работы.

Всего в депутаты Мосгордумы баллотируется 228 кандидатов по 45 одномандатным округам.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге начались выборы губернатора. На пост градоначальника претендуют трое кандидатов: Александр Беглов, Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Петербуржцам также предстоит выбрать депутатов муниципальных советов в 110 муниципальных образованиях среди полутора тысяч кандидатов.