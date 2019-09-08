С избирательных участков Петербурга поступают жалобы: пока все фейковые

Интернет заполняют информационные вбросы оппозиции в Единый день голосования.

С избирательных участков Петербурга поступают жалобы, но пока ни одна из них не оказалась соответствующей действительности. При этом представители оппозиции сами подтверждают, что некоторые информационные вбросы оказались “фейками”.

В первые часы работы УИКов 8 сентября оппозиционеров обеспокоила длинная очередь у участка 105 на Васильевском острове и они предположили, что туда подвозят избирателей. Позже GazetaSPB стало известно, что на выборы пришли голосовать моряки, которые отправлялись в рейс и решили проголосовать вместе — именно из них и состояла очередь в 30 человек.

Позже появилась информация о подарках для молодежи на участке 55 в МО “Екатерингофский” — молодым людям якобы дарили обложки для паспорта с цитатой действующего главы администрации. Наблюдатели на УИК опровергли эти данные.

Затем оппозиционеры рассказали, что на УИК 2147 пропала урна для голосования — впрочем, позже поправились, что это случилось на участке 2144. Представители этого УИК заявили, что никаких нарушений у них нет.

В Невском районе Петербурга главу участка 1482 обвинил в побеге с места голосования. Затем канал издания АБН на Youtube опубликовал видео с места происшествия: Анна Чапская, председатель комиссии находится на своем месте.

Настоящее нарушение зарегистрировали в Кировском районе только в самом начале дня голосования: там рядом с УИК 770 стояла машина с листовкой в пользу одного из кандидатов в губернаторы. Ее, впрочем, тут же сняли.

Глава Горизбиркома Виктор Миненко предупредил петербуржцев об опасности информационных вбросов в Единый день голосования 8 сентября. GazetaSPb сообщила ранее, что оппозиция признала фейком видео о выборах в Санкт-Петербурге.