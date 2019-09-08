На Тельмана почти час полыхала «Газель»

На Тельмана почти час полыхала &#171;Газель&#187;
К счастью, обошлось без жертв. Фото: https://pixabay.com/

В Невском районе Петербурга сегодня утром, 8 сентября, пожарные почти час пытались справиться с огнем, охватившим «Газель».

Сообщение о возгорании спасателям поступило около 9 утра, происшествие случилось на улице Тельмана, рядом с домом 16. Потребовалось 8 пожарных, 2 единицы рабочей техники и 50 минут, чтобы справиться с пламенем. Причиной пожара, как пишет Мойка78, стали вспыхнувшие сгораемые части автомобиля.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о сильном пожаре в жилом доме на улице Бакунина. Возгорание случилось в нежилом помещении, поэтому обошлось без пострадавших. Об инциденте оповестили участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, последствия пожара больше напоминают последствия взрыва. Об этом свидетельствуют выбитые окна первого этажа здания.

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