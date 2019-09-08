Подкуп кандидатов в МО “Морской” оказался социологическим опросом

Подкуп кандидатов в МО “Морской” оказался социологическим опросом
Голосование продолжится до 20 часов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Кандидат от ЛДПР лично проверила документы у людей в зеленой форме.

Данные о подкупе избирателей в Василеостровском районе не нашли подтверждения. Ранее кандидат в МО “Морской” Владимир Федин заявил нарушении в соцсетях.

Кандидат от ЛДПР Анна Замараева, баллотирующаяся в том же округе, заявила 8 сентября, что информация не соответствует действительности. То, что кандидаты приняли за подкуп, оказалось социологическим опросом.

Замараева объяснила, что у УИК 153 и 154 увидели людей в зеленых накидках. Они представили документы, которые подтверждают, что проведение социологического исследования. Они действительно подходили к людям и спрашивали, кому они отдали голос, но только после того, как те уже сделали свой выбор.

Ранее GazetaSPb сообщила, что жалобы оппозиционеров оказались фейковыми.

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