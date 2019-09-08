В Петербурге назвали районы-лидеры по явке на выборах

В лидеры по числу проголосовавших на выборах губернатора Петербурга вышли три района: Кронштадтский, Курортный и Петроградский. По состоянию на 15 часов, явка там составила от 24,5% до 27%.

Данные о числе проголосовавших обнародовала Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Следом за лидерами расположился Петродворцовый район с явкой в 22-24,5%.

В Пушкинском и Фрунзенском районе на выборах проголосовали порядка 19,5-22% избирателей. Наименьшая явка зафиксирована в в Московском и Приморском районах — 12-14,5%.

Общая явка на выборах по данным на 15:00 составила 16,26%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург расположился на последнем, 16-м, месте по явке на выборах глав регионов России. Статистика предоставлена по состоянию на двенадцать часов дня. Самая высокая явка зафиксирована в Ставропольском крае — 24,27%.