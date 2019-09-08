Карусель закрутила Врански в новостях

Желающие подзаработать так и не дождались организаторов "карусели" у "Медного всадника". Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

Желающие подзаработать так и не дождались организаторов "карусели" у "Медного всадника". Фото:Baltphoto/ Андрей Пронин

От имени Врански организовали «карусели» на выборах в Петербурге, вербуя людей за пять тысяч рублей

Неизвестные лица действующие от имени Красимира Врански и оппозиционеров от партии «Яблоко» решили устроить махинации в рамках проводимых муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

Корреспондента издания привлекла схема оппозиции по созданию «выборной карусели», заказчиком которой организаторы назвали Врански. Злоумышленники использовали полноценную схему по привлечению оплаченных избирателей, которые должны были осуществлять голосование на различных избирательных участках.

Привлечение «клиентов» зазывалами

Набор людей для реализации преступной схемы производился через социальную сеть «ВКонтакте». Молодой человек по имени Анатолий публиковал в различные группы по привлечению людей на работу в массовке в Санкт-Петербурге объявление о заманчивой работе. Оплата пять тысяч рублей всего за пару часов работы.

Данное объявление было обнаружено корреспондентом издания, поскольку появилось в группах по набору массовок незадолго до проведения муниципальных выборов. В ходе разговора с Анатолием он узнал, что работодателю требуется помощь в борьбе с кандидатами «Единой России» на выборах. На вопрос о деталях работы наниматель сообщил, что подробности будут указаны в общем чате, куда всех участников мероприятия добавят в субботу.

Накануне выборов, 7 сентября, был создан общий чат, где были раскрыты детали предстоящей работы. Участникам сообщили, что требуется проводить голосование за определенных кандидатов от партии «Яблоко» на разных избирательных участках. Транспортировка людей должна была осуществляться автобусом за счет работодателя. Деньги в размере 5 тысяч рублей каждый участник получал бы до начала «выборной карусели». Общий сбор согласившихся платных избирателей был назначен на 11 часов возле Медного всадника.

Пришедший к месту сбора корреспондент удивился, что куратора не было, однако подошли несколько человек из общего чата. Они активно обсуждали происходящее и делились своим опытом участия в подобных мероприятиях за деньги. В назначенное куратором время сбора организаторы не пришли, однако в общем чате появилась информация об опоздании куратора. Через некоторое время появилось сообщение о том, что финансовые условия для «нанятых избирателей» поменялись. Вместо обещанных пяти тысяч рублей было предложено лишь 1500 рублей.

Это вызвало недовольство присутствующих, которые надеялись получить хорошие деньги за пару часов работы. После этого люди начали постепенно расходиться, заявляя, что озвученная сумма не покрывает риски. Однако для некоторых участников даже снижение оплаты до 1500 рублей не послужило поводом отказаться от проведения фальсификаций на выборах.

Заказчик «выборной карусели»

Хоть мероприятие закончилось, фактически не начавшись, в общий чат продолжала поступать информация. Наниматель Анатолий сообщил участникам, что ему за данную работу предлагали солидные деньги, однако обманули и ничего не выплатили. Заказчиком «выборной карусели» организатор назвал Красимира Врански, прислав ссылку на его аккаунт в социальной сети.

Один из участников общего чата решил уточнить у самого Врански по поводу созданного мероприятия.

Свою вину в такой ситуации Врански не признал и пообещал выяснить «откуда растут ноги». И нет сомнений что петербургский активист до последнего будет уверять общественность в отсутствии отношения к «выборной карусели».