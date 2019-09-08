Самолет задымился в Шереметьево во время взлета

Самолет задымился в Шереметьево во время взлета
Самолет прервал вылет из Шереметьево. Фото: svo.aero

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, вынуждено прервал вылет 8 сентября. Причиной этого стала неисправность.

В сети опубликовали кадры застывшего на взлетной полосе самолета. Хвостовая часть его на снимках окружена дымом. Предполагалось, что лайнер отменил полет из-за возгорания двигателя.

В экстренных службах эту информацию опровергли.

«Boeing-777 компании «Россия», который вылетал из Москвы во Владивосток, прервал рейс из-за неисправности», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

Представители экстренных служб подчеркнули, что возгорания на борту не было. Никто в результате произошедшего не пострадал.

Будет ли самолет заменен или пассажиры продолжать путь на этом же лайнере, пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самолет авиакомпании «РусЛайн», летевший из Воронежа в Петербург, совершил экстренную посадку из-за проблем с шасси.

владивосток москва неисправность самолет шереметьево
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гаркуша посетил «Ночь выборов», где прочел стих
Дрозденко считает, что муниципальная власть ближе к людям
Аномальная жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
В поселке Лебяжье прошел фестиваль «Равные дети»
Самолет задымился в Шереметьево во время взлета
Прием голосов на избирательных участках в Петербурге закончился
Кандидаты в мундепы попали в суд за самоагитацию на трубах
На 18:00 явка на выборах в Петербурга составила 23,69%