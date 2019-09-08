Самолет задымился в Шереметьево во время взлета

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, вынуждено прервал вылет 8 сентября. Причиной этого стала неисправность.

В сети опубликовали кадры застывшего на взлетной полосе самолета. Хвостовая часть его на снимках окружена дымом. Предполагалось, что лайнер отменил полет из-за возгорания двигателя.

В экстренных службах эту информацию опровергли.

«Boeing-777 компании «Россия», который вылетал из Москвы во Владивосток, прервал рейс из-за неисправности», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

Представители экстренных служб подчеркнули, что возгорания на борту не было. Никто в результате произошедшего не пострадал.

Будет ли самолет заменен или пассажиры продолжать путь на этом же лайнере, пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самолет авиакомпании «РусЛайн», летевший из Воронежа в Петербург, совершил экстренную посадку из-за проблем с шасси.