В Петербурге на 9 и 10 сентября отменили рейсы British Airways из-за забастовки пилотов

Всего компания British Airways отменила более 1,5 тысяч рейсов. Фото: pixabay

Всего компания British Airways отменила более 1,5 тысяч рейсов. Фото: pixabay

Британская авиакомпания British Airways отменила рейсы Петербург — Лондон на ближайшие два дня, 9 и 10 сентября, согласно данным онлайн-табло Пулково.

Отменены все рейсы, которые должны были вылететь в столицу Британии 9 и 10 сентября. Петербуржцы, находящиеся в Лондоне, также не смогут вернуться домой.

Всего компания British Airways отменила более 1,5 тысяч рейсов по причине массовой забастовки пилотов, поводом которой стало их недовольство текущей оплатой труда. Всего в понедельник отказались работы 4,3 тысячи пилотов.

Забастовки пройдут 9, 10 и 27 сентября, они вызовут ряд проблем у нескольких сотен тысяч пассажиров 850 рейсов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в августе из-за забастовки в Испании отменили сотни поездов. Забастовку устроили сотрудники железнодорожного оператора Renfe.