Забастовка в Испании: сотни поездов отменены

Проезд на поезде в обмен на короткий рабочий день. Фото: Pixabay

Проезд на поезде в обмен на короткий рабочий день. Фото: Pixabay

Испанские железнодорожники устроят стачку.

В среду 14 августа будут отменены более трехсот поездов в Мадриде. Устраивают забастовку сотрудники железнодорожного оператора Renfe.

Как сообщает ТАСС, организует событие профсоюзная организация «Генеральная конфедерация труда». Под отмену рейсов попали высокоскоростные, пригородные и поезда по маршрутам дальнего следования.

Однако работы в дни стачек не полностью прекратятся, по требованиям властей Испании будет производиться базовый минимальный уровень услуг.

Подобные мероприятия планируются также на конец августа и начало сентября. Главные требования работников: уменьшение рабочего дня и расширение штата служащих.

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