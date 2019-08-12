Все вылеты из Гонконга отменены из-за протестов

Уже четвертый день продолжаются массовые протесты в аэропорту.

Еще в пятницу начавшаяся антиправительственная акция продолжается. Как сообщает ТАСС, ранее она была заявлена как трехдневная, но известие о том, что полицейский выбил глаз активистке, породило новую волну возмущения.

Все вылеты с 13:00 по московскому времени отменены, однако прилеты проходят по расписанию.

Напомним, что массовые протесты в Гонконге продолжаются уже два месяца. Поводом стал законопроект, который предусматривал выдачу подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске граждан на территорию континентального Китая.

Законопроект забыли, но волнения набирают обороты.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что Китай выпустит собственную криптовалюту.