Китай выпустит собственную криптовалюту

Стало известно, что Народный банк Китая близок к выпуску.

Китайская Народная Республика в скором времени запустит собственную криптовалюту. Как сообщают Известия, ссылаясь на Bloomberg, специалисты работали на ее созданием еще с прошлого года, а теперь она почти выпущена. В своем сообщении международное издание Bloomberg указывает в качестве источника высокопоставленного чиновника ЦБ КНР, его имя не называется.

Напомним, что ранее несмотря на скопление 80% всей майнинговых мощностей мире, в Китае хотели его полностью запретить. Еще весной 2019 года Народный банк Китая не признавал криптовалюты платежным средством, объясняя это их ненадежностью. В ЦБ в то время отмечали, что цифровые деньги потенциально опасны и могут вызвать непредсказуемые изменения на рынке финансов.

Ранее GazetaSPB сообщила о