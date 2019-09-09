Пассажир рейса Ереван — Москва предупредил о бомбе

Сообщивший о бомбе задержан, теперь его допросят. Фото: pixabay.com

Сообщивший о бомбе задержан, теперь его допросят. Фото: pixabay.com

Полиция и сотрудники безопасности провели багаж и пассажиров, но так ничего и не нашли.

Пассажир самолета, который должен был отправиться из Еревана в Москву, сообщил полиции и службе безопасности о бомбе в своем багаже.

Мужчина не стал выдвигать требований, сообщает РИА Новости 9 сентября. Салон самолета очистили от пассажиров, каждого досмотрели, сотрудники безопасности проверили багаж и груз самолета, но так ничего и не нашли.

Сообщивший о бомбе задержан, теперь его допросят. Уголовное дело пока не возбуждали.

Ереван — столица и самый большой город Армении. Расстояние между двумя столицами составляет 1800 км, самолет проделывает этот путь за 2 часа 50 минут. Стоит учесть, что самолеты из России не летают в Грузию по соседству с Арменией из-за антироссийских настроений в республике.

Ранее GazetaSPb сообщила, что вчера в Шереметьево загорелся самолет, стали известны подробности происшествия.