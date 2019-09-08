Стали известны подробности пожара в самолете в Шереметьево

Как оказалось, у боинга вспыхнул двигатель. В этот момент на борту находились люди.

Детали инцидента сообщили сегодня вечером, 8 сентября. Новостью поделился Telegram-канал 112. Все случилось с лайнером авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из Москвы во Владивосток. При запуске у него загорелся двигатель. Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях. Позже выяснилось, что в самолете находились не только пилоты, но и пассажиры. Всех экстренно эвакуировали с борта, людей пообещали пересадить на резервный борт.

Напоминаем, что подобный случай уже произошел в Шереметьево во второй раз за неделю. Один из самолетов передвигался по взлетной полосе, когда зацепился за крыло другого лайнера.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что за пострадавшим в ДТП на КАД прилетел вертолет. Человека доставили в больницу. О его состоянии ничего не говорится.