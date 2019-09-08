За пострадавшим в ДТП на КАД прилетел вертолет

За пострадавшим в ДТП на КАД прилетел вертолет
Вертолет забрал пострадавшего. Фото: https://vk.com/spb_today

Человека доставили в больницу. О его состоянии ничего не говорится.

Все случилось сегодня вечером, 8 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на внутренней стороне КАД между Пискаревкой и Шафировским. Люди пишут, что автомобиль «Яндекс.Такси» и «КИА» стояли на обочине, когда в них въехал «Фольксваген». По какой причине так вышло – не уточняется. Известно лишь, что одному человеку понадобилась помощь врача – ему вызвали вертолет, который должен был оперативно доставить пострадавшего в Елизаветинскую больницу. Люди при этом уверяют, что все остались живы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что две иномарки попали в ДТП на набережной Фонтанки. Автомобиль Daewoo Nexia пытался проскочить перед иномаркой Lifan, спровоцировав аварийную ситуацию.

Авария произошла на пересечении Московского проспекта и набережной реки Фонтанки. К счастью, пострадавших в аварии нет.

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