Две иномарки попали в ДТП на набережной Фонтанки

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 4:40 утра в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Об инциденте стало известно от очевидцев из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», опубликовавших видео. Автомобиль Daewoo Nexia пытался проскочить перед иномаркой Lifan, спровоцировав аварийную ситуацию. ДТП произошло на пересечении Московского проспекта и набережной реки Фонтанки. К счастью, пострадавших в аварии нет.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о ДТП в Ленобласти со смертельным исходом. Трое мужчин погибли в результате столкновения двух иномарок, BMW и выехавшей ему навстречу Honda. Мужчины находились в BMW, никто не выжиил. Женщина, выехавшая на встречную полосу, предположительно находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии.