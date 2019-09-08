Три человека стали жертвами страшного ДТП в Ленобласти

В районе поселка Форсново Тосненского района столкнулись два автомобиля, марки BMW и Honda. Трое мужчин, находящихся внутри BMW погибли, водитель Honda доставлена в больницу.

Авария произошла ночью 8 сентября. Как сообщает портал 78.ru, по предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Honda находилась в состоянии алкогольного опьянения. Это могло стать причиной лобового столкновения. В результате три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия. Мужчины скончались на месте от полученных травм. Женщина доставлена в больницу, ее состояние оценивают как тяжелое.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о краже автомобиля «Жиугли», попавшего в ДТП. Водитель автомобиля оставил транспортное средство на месте происшествия и отправился домой. Однако наутро, по словам очевидцев, трое неизвестных на «Газели» утащили машину с помощью троса. Об этом свидетели сообщили владельцам авто.