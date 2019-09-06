В Петербурге попавшие в ДТП «Жигули» украли на следующий день

Правоохранительным органам еще только предстоит разобраться в случившемся и установить личности похитителей. Фото: https://pixabay.com

Правоохранительным органам еще только предстоит разобраться в случившемся и установить личности похитителей. Фото: https://pixabay.com

Попав в ДТП, мужчина оставил свою машину на месте происшествия, но утром её уже не обнаружил.

По информации «Фонтанки», в полицию Петербурга обратилась женщина с заявлением о краже автомобиля ВАЗ 21-04, владельцем которого является её супруг.

ДТП с участием «Жигулей» произошло 5 сентября в одиннадцать вечера, на Октябрьской набережной Водитель пострадавшего авто оставил машину на месте аварии, напротив Володарского моста. Около 11 часов утра на следующий день автомобиль увезли на тросе трое неизвестных на «Газели». О произошедшем владельцам транспортного средства рассказали очевидцы.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о ДТП на Приморском шоссе, которое спровоцировал уснувший водитель маршрутки. К счастью, все участники дорожно-транспортного происшествия не получили никаких травм.