Уснувший водитель маршрутки спровоцировал ДТП на Приморском шоссе

Он чудом остался жив – у него нашли несерьезные повреждения.

Все случилось поздно вечером 5 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они пишут, что авария произошла на въезде в Сестрорецк на Приморском шоссе. Участниками ДТП стали двое – маршрутка и легковушка. Водитель «ВАЗа» пытался избежать столкновения, но у него не совсем вышло – он врезался в дорожное ограждение.

По предварительным данным, мужчина, сидящий за рулем маршрутки, уснул, что и стало причиной инцидента. Оба не получили серьезных травм – им очень повезло, убеждены очевидцы. Автомобили при этом выглядят крайне помято. Сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы работают на месте, им предстоит выяснить обстоятельства дела.

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