Пассажирка «Шевроле» погибла после столкновения с самосвалом на «Сортавале»

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием «КамАЗ» и «Шевроле Ланос». Погибла пожилая женщина, пассажирка легковушки.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, авария произошла на 104-м километре федеральной трассы «Сортавала» 5 сентября. «КамАЗ», который принадлежит Приозерскому дорожно-ремонтному строительному управлению, столкнулся с «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 57-летний гражданин.

Пассажирка легкового авто, 82-летняя пенсионерка скончалась от полученных травм. Об этом сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

Известно, что виновником аварии стал водитель самосвала, который не уступил дорогу встречной легковушке при повороте налево. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на “Сортавале” произошла авария у поворота на Орехово вечером в понедельник 2 сентября.