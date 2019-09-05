Пассажирка «Шевроле» погибла после столкновения с самосвалом на «Сортавале»

Пассажирка &#171;Шевроле&#187; погибла после столкновения с самосвалом на &#171;Сортавале&#187;
Пассажирка легкового авто, 82-летняя пенсионерка скончалась от полученных травм. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием «КамАЗ» и «Шевроле Ланос». Погибла пожилая женщина, пассажирка легковушки.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, авария произошла на 104-м километре федеральной трассы «Сортавала» 5 сентября. «КамАЗ», который принадлежит Приозерскому дорожно-ремонтному строительному управлению, столкнулся с «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 57-летний гражданин.

Пассажирка легкового авто, 82-летняя пенсионерка скончалась от полученных травм. Об этом сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

Известно, что виновником аварии стал водитель самосвала, который не уступил дорогу встречной легковушке при повороте налево. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на “Сортавале” произошла авария у поворота на Орехово вечером в понедельник 2 сентября.

авария авто камаз смертельное ДТП сортавала
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заявление Собчак о Крыме вызвало бурную реакцию
В Британии восемь тысяч литров джина вылилось на дорогу
Канатоходец чуть не разбился при прохождении между башнями ...
Представители Бузовой отрицают ее намерение купить виллу на Бали
Пассажирка «Шевроле» погибла после столкновения с самосвалом на ...
Гинеколог предположил, что Ксения Собчак беременна
Петербурженки смогут обследовать грудь в передвижном кабинете
Facebook запустил сервис знакомств