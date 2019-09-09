В Петербурге снизилось количество поддельных купюр

В Петербурге снизилось количество поддельных купюр
чаще всего выявляются пятитысячные фальшивые купюры - 708 штук. Фото: pixabay

В период с апреля по май этого года в Северо-Западном федеральном округе нашли более тысячи поддельных купюр.

Заместитель начальника Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала рассказал, что только в Северной столице было найдено более 971 поддельных денежных знаков. Оказалось, что чаще всего выявляются пятитысячные фальшивые купюры — 708 штук. При этом их стало на 5% меньше по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Также фальшивки были выявлены среди купюр номиналом в тысячу рублей — 198 шт., в 500 рублей — 11 шт., в 100 рублей — 4 шт. и одна 50-рублевая. Также были обнаружены две поддельные пятирублевые монеты.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржец расплатился за пиццу фальшивыми деньгами. В суд Петроградского района Петербурга идет дело о фальшивомонетничестве. Петербуржец заказал пиццу и заплатил за нее ненастоящими деньгами.

деньги новости спб поддельные банкноты сзфо фальшивые деньги
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На перекрестке на Маршала Казакова перевернулась Toyota RAV4
Петербуржец угрожал девушкам ножом в ТЦ Колпино
Прокуратура намерена через суд лишить водительских прав 21 наркомана
Пьяный мужчина избил девушку в отеле на Петроградской
В Венеции могут запретить курение на улице
На выходных Шаврова закрывается для троллейбусов
Выставка о евреях в средневековом Иране откроется в Эрмитаже
В Петербурге снизилось количество поддельных купюр