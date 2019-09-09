В Петербурге снизилось количество поддельных купюр

В период с апреля по май этого года в Северо-Западном федеральном округе нашли более тысячи поддельных купюр.

Заместитель начальника Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала рассказал, что только в Северной столице было найдено более 971 поддельных денежных знаков. Оказалось, что чаще всего выявляются пятитысячные фальшивые купюры — 708 штук. При этом их стало на 5% меньше по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Также фальшивки были выявлены среди купюр номиналом в тысячу рублей — 198 шт., в 500 рублей — 11 шт., в 100 рублей — 4 шт. и одна 50-рублевая. Также были обнаружены две поддельные пятирублевые монеты.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржец расплатился за пиццу фальшивыми деньгами. В суд Петроградского района Петербурга идет дело о фальшивомонетничестве. Петербуржец заказал пиццу и заплатил за нее ненастоящими деньгами.