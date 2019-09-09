Женщина с ребенком спаслись от столкновения с бензовозом на КАД

На внешнем кольце КАД в Петербурге бензовоз на скорости влетел в остановившийся автомобиль Toyota Matrix. Находящаяся за рулем женщина и её пассажир-ребенок по счастливой случайности избежали смерти.

Авария произошла на 7-м километре внешнего кольца 9 сентября. Бензовоз, по словам очевидцев, не заметил остановившуюся машину и не успел затормозить.

От удара на легковом авто образовалась вмятина. Особенно сильно пострадал задний бампер. От него почти ничего не осталось. Водитель и пассажир в момент столкновения в машине не находились.

«В салоне Toyota никого не было, женщина с ребенком в этот момент вышла», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Маршала Казакова в результате ДТП перевернулась Toyota RAV4. Девушке-водителю помогли выбраться через багажник.