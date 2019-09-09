На перекрестке на Маршала Казакова перевернулась Toyota RAV4

На перекрестке на Маршала Казакова перевернулась Toyota RAV4
ДТП на улице Маршала Казакова. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга 9 сентября на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и кроссовер Toyota RAV4. Авария произошла на улице Маршала Казакова.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. Автомобили встретились на Т-образном перекрестке на пересечении Маршала Казакова и проспекта Героев.

Кроссовер от удара, судя по опубликованным в соцсетях снимках, отлетел в сторону металлического ограждения и перевернулся на бок.

«С девушкой, водителем RAV4, все в порядке. Родилась в рубашке, рядом с головой кусок забора прошел. Вытащили ее через багажник», — рассказал один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Второй водитель, по словам свидетелей ДТП, вышел из машины и делает звонки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на площади Восстания в Петербурге перевернулся автомобиль. В машине находились дети.

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