На перекрестке на Маршала Казакова перевернулась Toyota RAV4

В Красносельском районе Петербурга 9 сентября на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и кроссовер Toyota RAV4. Авария произошла на улице Маршала Казакова.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. Автомобили встретились на Т-образном перекрестке на пересечении Маршала Казакова и проспекта Героев.

Кроссовер от удара, судя по опубликованным в соцсетях снимках, отлетел в сторону металлического ограждения и перевернулся на бок.

«С девушкой, водителем RAV4, все в порядке. Родилась в рубашке, рядом с головой кусок забора прошел. Вытащили ее через багажник», — рассказал один из очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Второй водитель, по словам свидетелей ДТП, вышел из машины и делает звонки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на площади Восстания в Петербурге перевернулся автомобиль. В машине находились дети.