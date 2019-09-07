На Восстания перевернулся Volkswagen с детьми

На площади Восстания в Петербурге перевернулся автомобиль, в котором находились дети. Инцидент произошел сегодня, 7 сентября, около 17 часов.

Со слов пользователей в соцсети «ВКонтакте», виновником в ДТП может быть автомобиль Volkswagen, который двигался по площади налево с выездом на Лиговский проспект. По предварительным данным, машина двигалась на запрещающий сигнал светофора.

В комментариях также написали, что все участники живы. Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информации от официальных источников не поступала.

Ранее в GazetaSPb сообщали о тройном ДТП, которое случилось на пересечении Богатырского и Коломяжского проспектов. В произошедшем обвиняют автомобиль Jaguar F-Type.