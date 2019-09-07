Тройное ДТП по вине Jaguar произошло на перекрестке Богатырского и Коломяжского

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло тройное ДТП. Инцидент случился сегодня, 7 сентября, на пересечении Богатырского и Коломяжского проспектов около 17 часов.

«По вине Jaguar F-Type Фольксваген столкнулся с Рено», — пишет очевидец в соцсети «ВКонтакте».

На месте происшествия образовалась пробка. Пользователь также добавил, что с автомобиля-виновника сразу начали снимать номера. В комментариях пользователи яро начали это обсуждать.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербрг».

Состояние водителей неизвестно. Информация от официальных источников еще не поступала.

Ранее в GazetaSPb сообщали о столкновении двух иномарок. Они «встретили» около ТРК Мега Дыбенко.