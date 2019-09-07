У Мега Дыбенко столкнулись две иномарки

В Ленинградской области у ТРК Мега Дыбенко случилось дорожно транспортное происшествие.

У торгового комплекса столкнулись иномарки Kia и Volkswagen. Инцидент случился сегодня, 7 сентября, около трех часов дня.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал. На месте возможно образование большой пробки.

Машины стоят на обочине, но все равно мешают проезду другими участниками движения.

Ранее в GazetaSPb сообщали о сильном пожаре в одном из домов на улице Бакунина. Очевидцы рассказали, что пожар больше напоминает взрыв. Причины произошедшего неизвестны.