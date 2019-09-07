На Бакунина случился сильный пожар

На Бакунина случился сильный пожар
Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня днем, 7 сентября, в одном из жилых домов Петербурга произошел пожар.

Возгорание случилось в нежилом помещении на проспекте Букина в доме №5. Со слов очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что на первом этаже дома выбиты окна. В комментариях пользователи пишут, что последствия от пожара больше напоминают взрыв.

Причина произошедшего неизвестна.

Ранее в GazetaSPb сообщали о массовом ДТП на КАД. В аварии пострадали девять автомобилей. Обошлось без пострадавших.

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