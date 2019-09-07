На внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП

На внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП
Никто не пострадал. Фото: pixabay.com

В Невском районе Северной столицы на внутренней стороне КАД произошло массовое ДТП. Инцидент случился сегодня, 7 сентября, около 12:00.

В серьезной аварии на 58-м километре автодороги задействованы девять автомобилей. К счастью обошлось без пострадавших.

Согласно информации УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу, по факту случившегося проводится проверка.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на месте происшествия образовалась большая пробка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно транспортном происшествии на ЗСД. Там столкнулись две иномарки. О случившемся в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

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