На съезде с ЗСД к Васильевскому острову BMW догнал Volvo

В Санкт-Петербурге на Западном скоростном диаметре произошло ДТП. Инцидент случился сегодня, 7 сентября, около двух часов дня.

Две иномарки не поделили дорогу на съезде с ЗСД к Васильевскому острову. Согласно информации от очевидцев, BMW врезался в Volvo.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи заявляют, что аварии на данном перекрестке происходят регулярно. Информация о пострадавших и причина аварии не сообщаются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП, в результате которого пострадали пешеходы. На Малой Балканской улице столкнулись ВАЗ и Hyundai Solaris. От удара первый автомобиль отлетел на тротуар.