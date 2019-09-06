ВАЗ попал в ДТП и отлетел на пешеходов в Петербурге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеходы.

Авария случилась сегодня, 6 сентября, на Малой Балканской улице. Со слов очевидцев, водитель за рулем ВАЗ столкнулся с Hyundai Solaris. От удара первый автомобиль вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Машина сбила двух мужчин.

Пострадавших госпитализировали, они получили травмы средней степени тяжести. На опубликованных фотографиях видно, что бок иномарки сильно пострадал от удара.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Состояние водителей не уточняется.

Ранее в GazetaSPb писали, что в Петербурге 10 этажей дома залило кипятком. Инцидент произошел в результате прорыва трубы на 22 этаже дома.