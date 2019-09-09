По Петербурге проехал свадебный троллейбус

Электробус с динамической зарядкой проехал до Дворца бракосочетания в Петербурге. Троллейбус банальному лимузину предпочли молодожены из третьего Троллейбусного парка.

Свадьбу сыграли помощник директора Троллейбусного парка № 3 по безопасности дорожного движения Мария Элиасштам и водитель Андрей Крылов.

Троллейбус на один день превратился в свадебный по желанию невесты. Девушка и её новоиспеченный супруг признались, лимузин — это слишком банально.

«Свадьба получилась лучше и круче той, которую я представляла себе в своих мечтах», — сказала Мария.

Свадебный троллейбус прошел путь от проспекта Большевиков до ступеней Дворца Бракосочетания Невского районе. А после отвез жениха и невесту к Речному вокзалу, где их ждал свадебный теплоход.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что житель Петербурга воссоединился с женой после того, как вышел к Казанскому собору с плакатом. На транспаранте значилось: «Дамы и господа, не оставайтесь равнодушными! Напишите ей, что я ее люблю и чтобы вернулась ко мне».