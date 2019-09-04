Петербуржец вернул жену из Пензы, выйдя с плакатом к Казанскому собору

Мужчина вышел с плакатом к Казанскому собору, чтобы вернуть жену. Фото: Baltphot/Андрей Прнонин

Мужчина вышел с плакатом к Казанскому собору, чтобы вернуть жену. Фото: Baltphot/Андрей Прнонин

Житель Петербурга Егор воссоединился со своей женой Дарьей. Для того, чтобы вернуть любимую, он вышел к Казанскому собору с плакатом.

Мужчина несколько часов стоял в центре города с транспарантом, на котором значилось: «Дамы и господа, не оставайтесь равнодушными! Напишите ей, что я ее люблю и чтобы вернулась ко мне».

На плакате была указана ссылка на инстаграм девушки. Прохожие не остались равнодушны к просьбе мужчины и закидали директ и комментарии в соцсетях Дарьи словами о любви. Узнав о поступке мужа, она растаяла и решила вернуться из Пензы, пишет «Комсомольская правда». Туда она уехала после ссоры.

Причиной расставания, по словам девушки, стала ревность. Ссора между мужем и женой продлилась две недели.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об исследовании канадских ученых. Они установили, что люди всегда выбирают партнеров одного и того же типа.