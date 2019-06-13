Люди всю жизнь строят отношения с похожими партнерами

Ученые считают, что в стратегии есть и плюсы: можно учитывать ошибки предыдущих отношений. Фото: pixabay.com

Ученые считают, что в стратегии есть и плюсы: можно учитывать ошибки предыдущих отношений. Фото: pixabay.com

Ученые установили, что люди, как правило, выбирают один тип и на него ориентируются.

Канадские ученые уверены, что люди влюбляются (или заводят отношения) с партнерами одного и того же типа, следует из статьи, опубликованном в сборнике Канадской академии наук. Ученые провели опрос 332 человек из разных возрастных групп при проведении исследования.

Исследователи уверены, что даже неудавшиеся отношения не мешают человеку искать себе партнера того же психологического типа, что и его “бывший” или “бывшая”. Для респондентов провели несложный психологический тест: им предлагалось определить свое соответствие разным качествам по 5-балльной шкале (пример: “я скромный(ая)” — «да», «скорее да», «возможно», «скорее нет», «нет»).

Эксперты сравнили результаты партнеров отдельных лиц из разного времени жизни и заметили, что они похожи. Исследователи считают, что людей можно делить на типы — по крайне мере, люди учитывают их при выборе партнера. Сама стратегия необязательно проигрышна, считают ученые: при выстраивании новых отношений все же можно учитывать ошибки прошлых.

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